San Valentino cartoline per gli innamorati negli uffici postali con sportello filatelico
Quest’anno, Poste Italiane ha deciso di festeggiare San Valentino offrendo agli innamorati la possibilità di inviare cartoline speciali. La causa è la celebrazione della festa degli innamorati, che si riflette anche negli uffici postali, dove è possibile trovare uno sportello filatelico dedicato. La novità consiste in cartoline colorate, arricchite da francobolli appositamente pensati per questa ricorrenza, perfette per esprimere affetto e passione.
Disponibili in via Alcide De Gasperi, via Roma, viale Leonardo Da Vinci e nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone Poste Italiane celebra anche quest’anno la festa degli innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è disponibile nei 3 uffici postali con sportello filatelico di Palermo in via Alcide De Gasperi, via Roma e viale Leonardo Da Vinci, e in provincia nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone.🔗 Leggi su Palermotoday.it
