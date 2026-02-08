Salerno Teatro La Ribalta | Bonaventura in scena tra pioggia e risate un classico rivive per famiglie e studenti

Domani, al Teatro La Ribalta di Salerno, torna in scena “Che vita dura, Signor Bonaventura”. Nonostante la pioggia, il sipario si alzerà alle 17, portando in scena un classico amato da famiglie e studenti. La rappresentazione celebra il personaggio creato da Sergio Tofano, con un ritorno che promette risate e divertimento.

Il sipario si alzerà domani, domenica 8 febbraio, sul Teatro La Ribalta di Salerno per accogliere un omaggio al celebre personaggio creato da Sergio Tofano: “Che vita dura, Signor Bonaventura”. Tre replicazioni – alle ore 11:00, 17:00 e 19:00 – daranno vita a una giornata interamente dedicata al teatro ragazzi e alle famiglie, in un’atmosfera resa particolare dalla probabilità di pioggia che avvolge la città, con precipitazioni che si attestano al 95% e venti da sud-sudovest a 8.9 nodi. L’evento, che si preannuncia come un’occasione di svago e cultura per un pubblico ampio, è frutto del lavoro della Compagnia Stabile della Scuola di Teatro “Crescere Insieme Oltre il Teatro” e rappresenta un adattamento in rima dell’iconica figura di Bonaventura, portato in scena da un gruppo di giovani talenti, adolescenti e studenti universitari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa domenica a Salerno va in scena “Che vita dura, Signor Bonaventura”.

