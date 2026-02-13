San Valentino al Galleria | dalle edizioni restaurate in 4k di Ghost e Pretty Woman al nuovo Cime tempestose

San Valentino al Galleria è iniziato con la proiezione in 4K delle edizioni restaurate di Ghost e Pretty Woman, attirando numerosi appassionati. La mattinata si è svolta tra film iconici e una nuova versione di Cime tempestose, offrendo agli spettatori un modo diverso di vivere la festa. La sala ha registrato il tutto esaurito, con molti che hanno portato i propri partner e amici per condividere questa esperienza.

Un’intera mattinata per celebrare l’amore in tutte le sue forme, tra grandi classici restaurati e nuove visioni. Sabato 14 febbraio il Multicinema Galleria di Bari accoglie il pubblico con uno speciale «Buongiorno Cinema - San Valentino al Galleria», un appuntamento pensato per chi desidera vivere la festa degli innamorati davanti al grande schermo, tra passioni travolgenti, amori impossibili e storie che hanno fatto sognare generazioni. Per l’occasione il Multicinema Galleria allestirà anche uno speciale fondale rosso a tema, impreziosito da alcune delle frasi d’amore più celebri della storia del cinema, perfetto per scattare una foto ricordo prima o dopo la proiezione.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su san valentino Nuovo trailer di “Pretty Woman”, il film torna al cinema per San Valentino Il nuovo trailer di “Pretty Woman” anticipa il ritorno del film al cinema in occasione di San Valentino. The Space Cinema celebra San Valentino | Tornano sul grande schermo i cult “Pretty Woman” e “Ghost” The Space Cinema ha deciso di festeggiare San Valentino con un’idea semplice: far rivivere due grandi classici. Ultime notizie su san valentino Argomenti discussi: Galleria Nazionale delle Marche, speciale San Valentino con visita guidata; San Valentino: Masterpiece and Love, l’evento di live painting alla galleria Goldshteyn-Saatort; SPECIALE SAN VALENTINO 2 BIGLIETTI AL PREZZO DI UNO; A Riccione il weekend di San Valentino tra teatro, cinema d’autore, mostre, solidarietà e danza sportiva. San Valentino e Carnival Party al Centro commerciale CollestradaIl prossimo fine settimana al Centro commerciale Collestrada ci sarà un’esplosione di romanticismo, colori e divertimento. Due appuntamenti imperdibili animeranno la galleria: le celebrazioni di San V ... umbria24.it San Valentino al bacio tra colazioni romantiche e tour nei luoghi dell’arteLa città celebra la festa degli innamorati con un calendario di eventi. Viaggio intorno alle figure di Sigismondo Pandolfo Malatesta e Isotta degli Atti. msn.com Calcola e colora di San Valentino: esegui le addizioni entro il 10 e colora i cuori basandoti sul risultato ottenuto. Poi colora il disegno. Cliccate sull'immagine e troverete il link per il PDF ad alta definizione. - facebook.com facebook San Valentino con moglie e amante Ecco come gestire il doppio regalo e non farsi scoprire x.com