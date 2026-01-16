nuovo trailer di pretty woman il film torna al cinema per san valentino

Il nuovo trailer di “Pretty Woman” anticipa il ritorno del film al cinema in occasione di San Valentino. Dopo il successo natalizio di “Mamma, ho perso l’aereo”, che ha registrato 180 mila spettatori, il 2026 vedrà il ritorno di NEXO STUDIOS – BACK TO CULT, una rassegna dedicata alle pellicole che hanno segnato epoche e generazioni. Un’occasione per riscoprire un classico della commedia romantica.

MILANO – Dopo il grande successo di Natale con Mamma, ho perso l’aereo, che ha portato nelle sale 180 mila spettatori, il 2026 segnerà il ritorno di NEXO STUDIOS – BACK TO CULT, la rassegna dedicata ai film che hanno definito epoche, linguaggi e generazioni. Il ciclo 2026 proporrà nuovi titoli iconici che torneranno sul grande schermo in occasioni speciali, offrendo al pubblico l’opportunità unica di riscoprirli nella loro dimensione cinematografica originaria. Si comincia il 9, 10, 11 e 14 febbraio, in occasione di San Valentino, con Pretty Woman, la commedia romantica del 1990 diretta da Garry Marshall. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

