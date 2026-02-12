Bassano celebra l’amore | Grafiche Tassotti lancia la collezione Marmorizzata Cuori per San Valentino 2026

A Bassano del Grappa, Grafiche Tassotti ha presentato la nuova collezione “Marmorizzata Cuori” in occasione di San Valentino 2026. L’azienda ha deciso di puntare su un design romantico e originale, usando effetti marmorizzati per decorare i cuori e creare un’atmosfera speciale. La collezione si rivolge a chi vuole regalare qualcosa di unico, con uno stile che rispecchia il fascino della città e il sentimento d’amore. La presentazione ha già attirato l’attenzione di clienti e appassionati di grafica e design.

Bassano del Grappa Riscrive il Romanticismo: Grafiche Tassotti celebra San Valentino con la collezione "Marmorizzata Cuori". La storica stamperia Grafiche Tassotti presenta la sua nuova collezione 2026, "Marmorizzata Cuori", una linea di carte decorate, biglietti e quaderni artigianali pensata per celebrare l'amore e i sentimenti con un tocco di eleganza discreta. La presentazione arriva nel cuore di Bassano del Grappa, città con una secolare tradizione cartaria, a ridosso di San Valentino, sottolineando il valore del Made in Italy e della cura artigianale. L'azienda, con quasi settant'anni di attività, si posiziona come custode di un'arte che affonda le sue radici nel XVII secolo.

