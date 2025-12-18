Bergamo decorazioni e addobbi natalizi non sicuri Blitz della finanza | oltre 110mila i prodotti sequestrati

Durante un’operazione della Guardia di finanza nella Bassa Bergamasca sono stati sequestrati oltre 110mila prodotti natalizi non sicuri, evidenziando rischi per i consumatori e l’importanza di controlli rigorosi. La sicurezza delle decorazioni festive resta una priorità, soprattutto in un periodo in cui l’atmosfera natalizia si fa più intensa e diffusa. Un intervento fondamentale per garantire che le festività si svolgano in totale tranquillità e protezione.

Bergamo, 18 dicembre 2025 – Sequestrate nella Bassa Bergamasca oltre 110mila decorazioni e prodotti natalizi non conformi agli standard di sicurezza durante controlli della Guardia di finanza in una operazione mirata a tutela dei consumatori. Le fiamme gialle della Compagnia di Treviglio hanno inoltre segnalato alla Camera di Commercio tre persone, rappresentanti legali di altrettante società, per violazioni al cosiddetto Codice del consumo. L’attività in vista delle imminenti festività natalizie, con particolare attenzione nella Bassa Bergamasca. Qui sono state individuate diverse attività commerciali che esponevano per la vendita addobbi, decorazioni e articoli festivi non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

