Bergamo decorazioni e addobbi natalizi non sicuri Blitz della finanza | oltre 110mila i prodotti sequestrati
Durante un’operazione della Guardia di finanza nella Bassa Bergamasca sono stati sequestrati oltre 110mila prodotti natalizi non sicuri, evidenziando rischi per i consumatori e l’importanza di controlli rigorosi. La sicurezza delle decorazioni festive resta una priorità, soprattutto in un periodo in cui l’atmosfera natalizia si fa più intensa e diffusa. Un intervento fondamentale per garantire che le festività si svolgano in totale tranquillità e protezione.
Bergamo, 18 dicembre 2025 – Sequestrate nella Bassa Bergamasca oltre 110mila decorazioni e prodotti natalizi non conformi agli standard di sicurezza durante controlli della Guardia di finanza in una operazione mirata a tutela dei consumatori. Le fiamme gialle della Compagnia di Treviglio hanno inoltre segnalato alla Camera di Commercio tre persone, rappresentanti legali di altrettante società, per violazioni al cosiddetto Codice del consumo. L’attività in vista delle imminenti festività natalizie, con particolare attenzione nella Bassa Bergamasca. Qui sono state individuate diverse attività commerciali che esponevano per la vendita addobbi, decorazioni e articoli festivi non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Decorazioni e addobbi natalizi non conformi. Blitz della finanza: oltre 100mila i prodotti sequestrati
Leggi anche: Addobbi natalizi irregolari. La Finanza sequestra 110mila pezzi
Non comprare le decorazioni di Natale: ecco come realizzarle fai da te; Sequestrati oltre 110 mila articoli natalizi pericolosi: scattano tre segnalazioni - Video; Sequestrate 110mila decorazioni natalizie non conformi: il video dell'operazione delle fiamme gialle tra Pesaro e Urbino; Pesaro e Urbino, sequestrati 110mila decorazioni e oggetti pericolosi o fuori norma.
Potenzialmente pericolose per la salute: sequestrate 110mila decorazioni e prodotti natalizi - L'intervento della Guardia di Finanza di Treviglio, che si aggiunge a quello effettuato nel periodo di Halloween che aveva portato al sequestro di oltre 17mila gadget ... bergamonews.it
Sequestrati 110mila articoli natalizi non sicuri a Bergamo - Oltre 110 mila articoli natalizi non sicuri sono stati sottoposti a sequestro dai finanzieri del Comando provinciale di Bergamo che hanno segnalato in via amministrativa alla Camera di Commercio tre p ... ansa.it
Sequestrati oltre 110 mila articoli natalizi pericolosi: scattano tre segnalazioni - Video - Sequestrate nella Bassa bergamasca oltre 110 mila decorazioni e prodotti natalizi non conformi agli standard di sicurezza durante controlli della Guardia di finanza. ecodibergamo.it
La Guardia di Finanza di Bergamo ha sequestrato 110mila decorazioni e prodotti natalizi non conformi agli standard di sicurezza della normativa europea e italiana, quindi potenzialmente pericolosi per la salute. - facebook.com facebook
Sequestrate nella Bassa bergamasca oltre 110 mila decorazioni e prodotti natalizi non conformi agli standard di sicurezza durante controlli della Guardia di finanza. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.