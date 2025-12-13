Precetti perché privi dei necessari requisiti | il tribunale di Brindisi li neutralizza

Il tribunale di Brindisi ha recentemente neutralizzato due precetti giudiziari, accogliendo le opposizioni presentate dallo Studio Legale Elia e Masi. Con le sentenze del 18 novembre 2025, il tribunale ha riconosciuto l'assenza dei necessari requisiti nei precetti, segnando un importante risultato nel contenzioso bancario e nelle procedure di esecuzione forzata.

