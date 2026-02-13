San Valentino 2026 tempo di riflessioni sull’amore | cosa dice la scienza

Il 14 febbraio 2026, la scienza ha spiegato cosa succede nel nostro cervello quando ci innamoriamo, e questa scoperta ha attirato l’attenzione di molti. Studi recenti mostrano che l’amore non è solo un sentimento romantico, ma anche una questione di sostanze chimiche che si attivano nel nostro corpo. In particolare, i ricercatori hanno individuato nell’ossitocina e nella dopamina i principali protagonisti di questa emozione. La ricerca, condotta su un gruppo di volontari, ha evidenziato come queste sostanze influenzino il nostro comportamento e le nostre scelte sentimentali.

Alla vigilia di San Valentino, la domanda sorge spontanea: nell’era degli algoritmi e delle connessioni che governano le nostre vite, che cos’è l’amore? Se lo si guarda con gli occhi della scienza, l’amore non è solo un racconto culturale, ma un fatto biologico, scritto nel nostro cervello prima ancora che nelle nostre storie.  Un impulso primario . “Non esiste l’amore. Esistono gli amori: per il partner, per i figli, per gli amici, per gli altri, per la natura, per gli animali. Una geografia affettiva che attraversa il cervello e la storia evolutiva della specie”, dice il professor Piero Barbanti, ordinario di Neurologia all’Università San Raffaele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

