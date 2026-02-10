San Valentino uno speciale incontro per unire scienza e amore

Sabato 14 febbraio, il Planetario di città ospiterà un evento speciale dedicato a San Valentino. L'astrofisico Luca Perri terrà una serata per spiegare l’amore attraverso la scienza e la fisica. L’obiettivo è avvicinare il pubblico a queste tematiche in modo semplice e diretto, senza fronzoli. Durante l’incontro, Perri parlerà di come le leggi dell’universo possano aiutare a capire i sentimenti e le emozioni umane, creando un ponte tra scienza e vita quotidiana.

Sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, l'astrofisico Luca Perri sarà protagonista di una serata al Planetario per (provare a) spiegare l'amore attraverso la fisica e la scienza.Capire l'amore attraverso la scienzaE' possibile trovare un aiuto razionale per risolvere i problemi.

