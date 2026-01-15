We Love Cortona | per San Valentino la città etrusca diventa capitale degli innamorati

Il 14 febbraio, Cortona si trasforma nella capitale degli innamorati con l’iniziativa «We Love Cortona». Promossa dalla Proloco e patrocinata dal Comune, questa giornata speciale invita i visitatori a scoprire le bellezze della città etrusca e a vivere un’esperienza dedicata all’amore, in un contesto ricco di storia e tradizione. Un’occasione per condividere momenti unici in un ambiente ricco di fascino e cultura.

La città etrusca celebra la festa degli innamorati con «We Love Cortona», l’iniziativa in programma sabato 14 febbraio, promossa dalla Proloco Cortona centro storico con il patrocinio del Comune. L’evento, pensato per le coppie che decideranno di festeggiare San Valentino a Cortona, ha una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

