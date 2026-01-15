We Love Cortona | per San Valentino la città etrusca diventa capitale degli innamorati

Il 14 febbraio, Cortona si trasforma nella capitale degli innamorati con l’iniziativa «We Love Cortona». Promossa dalla Proloco e patrocinata dal Comune, questa giornata speciale invita i visitatori a scoprire le bellezze della città etrusca e a vivere un’esperienza dedicata all’amore, in un contesto ricco di storia e tradizione. Un’occasione per condividere momenti unici in un ambiente ricco di fascino e cultura.

Wishing all our dear a joyful Christmas holidays filled with love, warmth, and happiness. May your holiday season be beautiful and special. Merry Christmas! With the best regards, Alunno Group #cortona #natalecortona #christmas2025 #merryc facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.