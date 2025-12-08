Sciopero generale a Milano a rischio treni Trenord e mezzi Atm | gli orari

8 dic 2025

Un'altra giornata nera e in arrivo per i pendolari e per chi utilizza i mezzi tutti i giorni. La Cgil ha annunciato uno stop generale per venerdì 12 dicembre che coinvolgerà sia i treni Trenord sia i mezzi Atm a Milano. Quella di venerdì si preannuncia, dunque, una giornata complicata. Gli orari. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

