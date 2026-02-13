San Giuliano Terme Confcommercio e Comune in coro | Anas ripristini lo svincolo a Madonna dell' Acqua

San Giuliano Terme, Confcommercio e il Comune chiedono all’Anas di riaprire lo svincolo di Madonna dell’Acqua, perché molte attività locali ne hanno bisogno. La richiesta nasce dal disagio di chi deve attraversare l’Aurelia, costretto a passare dalla rotatoria più lontana. Il ripristino permetterebbe ai commercianti e ai residenti di raggiungere più facilmente le loro destinazioni quotidiane. Attualmente, infatti, chi arriva da Viareggio deve percorrere diversi chilometri in più per uscire dalla città.

Ripristinare lo svincolo diretto verso via Pietrasantina per chi percorre l’Aurelia proveniente da Viareggio, evitando l’obbligo di arrivare fino alla nuova rotatoria a servizio del nuovo polo commerciale di Madonna dell’Acqua. E’ la richiesta congiunta che Confcommercio Pisa e Comune di San Giuliano Terme rivolgono ad Anas, ente competente per tutta l’Aurelia incluso il collegamento fra le due strade, che arriva dopo gli incontri avuti, sia dall’associazione di categoria che dall’amministrazione comunale, con gli imprenditori e le attività commerciali di via Pietrasantina. “Questa situazione - afferma il direttore generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - sta creando forti disagi agli imprenditori e attività commerciali dell'intera zona.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su san giuliano Lupi a San Giuliano Terme: Comune avvia una campagna informativa e organizza un incontro pubblico San Giuliano Terme, il Comune cambia 'volto': trasmessi i nuovi emblemi araldici alla Presidenza del Consiglio Ultime notizie su san giuliano Argomenti discussi: Manutenzioni e bollette pagate per la rigenerazione commerciale del centro di San Giuliano Terme; The Butcher riapre, nuova vita ad Agnano; The Butcher riparte dopo l’incendio: la riapertura ad Agnano; Un nuovo locale dopo l'incendio: riapre ad Agnano la ristomacelleria The Butcher. Le parole di mister Sergio Pirozzi al termine di Lucchese-San Giuliano - facebook.com facebook