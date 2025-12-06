San Giuliano Terme il Comune cambia ' volto' | trasmessi i nuovi emblemi araldici alla Presidenza del Consiglio

Si avvicina al traguardo il percorso che porterà San Giuliano Terme ad avere i nuovi emblemi araldici ufficiali, quelli propri di un Comune insignito del titolo di ‘Città’. Le miniature dello stemma, del gonfalone e della bandiera sono state completate e trasmesse alla Presidenza del Consiglio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it