San Giovanni in crescita | 16 punti nel girone di ritorno

San Giovanni in crescita: 16 punti nel girone di ritorno. La Reale Mut ha ottenuto questo risultato grazie alle vittorie consecutive nelle ultime cinque partite, soprattutto dopo aver superato Monviso nel derby, che ha segnato una svolta nella loro rincorsa. La squadra di coach Bianchi ha dimostrato di aver trovato una buona continuità, lasciandosi alle spalle la delusione del match perso contro i rivali di Monviso e concentrandosi sul cammino restante.

La formazione di casa cercherà di tornare a esprimere il proprio gioco al PalaFenera quando, domenica 15 febbraio alle 17:00, ospiterà Omag-Mt San Giovanni In Marignano. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta esterna nell'"infrasettimanale" dell'11 febbraio. Le romagnole hanno interrotto a Milano una serie di quattro vittorie consecutive che le aveva riportate in zona playoff, attestandosi al decimo posto e mantenendo viva la possibilità di una postseason. Le biancoblù, dal canto loro, mirano a chiudere le ultime due giornate nel modo migliore per posizionarsi al meglio in vista dei playoffs.