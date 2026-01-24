ACF Arezzo ripartenza vincente | 3-1 e tre punti all’esordio del girone di ritorno

L’ACF Arezzo torna in campo nel girone di ritorno con una vittoria 3-1, dimostrando determinazione e buona organizzazione. La squadra ha affrontato l’avversario con solidità, conquistando tre punti importanti per proseguire la stagione con fiducia. Un esordio positivo che sottolinea la volontà di migliorarsi e proseguire nel cammino di crescita.

Tre gol e tre punti per iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno. L'ACF Arezzo torna in campo con una prestazione convincente e supera l'avversaria per 3-1, confermando solidità e qualità di gioco. La squadra amaranto parte con il giusto atteggiamento, imponendo ritmo e intensità fin dalle prime battute. Il vantaggio arriva nel corso del primo tempo, frutto di una manovra efficace e di una buona occupazione degli spazi. La reazione delle ospiti non tarda ad arrivare, ma l'Arezzo mantiene il controllo del match, chiudendo la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa le amaranto aumentano la pressione e trovano altre due reti che indirizzano definitivamente l'incontro.

