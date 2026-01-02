Elia Morandotti | sostanza e punti per il Loreto | Possiamo fare un grande girone di ritorno

Elia Morandotti, giovane talento del basket, ha dimostrato sin dal debutto una buona personalità, segnando 15 punti in una trasferta difficile a Caserta. Figlio dell’ex giocatore Riccardo, si sta creando una reputazione solida e promettente. Con ambizioni di migliorare, Morandotti intende contribuire al successo del Loreto nel girone di ritorno, puntando a risultati più consistenti e ad un percorso di crescita continua.

Al debutto ha segnato 15 punti. Non sono bastati per espugnare il campo di Caserta, ma Elia Morandotti, figlio di Riccardo ex giocatore di serie A, ha dimostrato subito di avere personalità. Nella secondata partita, davanti al pubblico amico, l'esterno del 2005 ha segnato 8 punti e aiutato il gruppo a vincere contro Quarrata. Nell'ultima sfida contro Livorno, formazione attrezzata per salire, Morandotti e i suoi compagni hanno rischiato di vincere. Ed ora la prova del nove, Domenica a Ravenna. La Consultinvest Loreto è attualmente ultima, anche se non da sola, nel campionato di serie B Nazionale.

