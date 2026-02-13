San Benigno di Todi, figura venerata nella tradizione cristiana, viene ricordato il 13 febbraio con processioni e messe che coinvolgono diverse comunità italiane e di altri paesi, grazie alla sua popolarità tra i fedeli.

. San Benigno di Todi è una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrato il 13 febbraio. La sua storia è avvolta da leggende e racconti che ne esaltano le virtù di fede e coraggio. Nato a Todi, una cittadina dell'Umbria, San Benigno visse in un'epoca di grandi cambiamenti e persecuzioni per i cristiani. Sin dalla giovane età, si distinse per la sua devozione e la sua capacità di predicare il Vangelo, attirando molti seguaci. È conosciuto per aver operato numerosi miracoli, che contribuirono a rafforzare la fede dei suoi contemporanei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Benigno di Todi: il Santo del 13 Febbraio celebrato nel mondo

Oggi si celebra San Gilberto di Sempringham, un santo molto venerato nella tradizione cristiana.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il Santo del giorno: S. Benigno; Oroscopo del giorno dopo: venerdì 13 febbraio 2026 (San Benigno di Todi); Santo del giorno 13 Febbraio 2026: San Martiniano, eremita; ALMANACCO DI RUVESI.IT VENERDI’ 13 FEBBRAIO 2026. 132 ANNI FA I LUMIERE BREVETTANO IL CINEMATOGRAFO.

San Benigno di Todi: il Santo del 13 Febbraio celebrato nel mondoSan Benigno di Todi è una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrato il 13 febbraio. La sua storia è avvolta da leggende e racconti che ne esaltano le virtù di fede e coraggio. Nato a Todi, ... quotidiano.net

San Benigno di Todi: Il Santo del 13 Febbraio Celebrato nel MondoSan Benigno di Todi, martire cristiano, è celebrato il 13 febbraio per la sua fede incrollabile. Scopri curiosità e celebrazioni globali. San Benigno di Todi è un santo cristiano ricordato il 13 ... quotidiano.net

Recuperi Prima Categoria G: Bisalta cerca in sorpasso in vetta, il San Benigno la zona playoff - facebook.com facebook