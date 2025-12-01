San Eligio | Il Santo del 1° Dicembre Celebrato in Tutto il Mondo

San Eligio: Chi è il Santo del 1° Dicembre. San Eligio, noto anche come Sant'Eligius, è una figura venerata il 1° dicembre. Nato nel 588 d.C. a Chaptelat, in Francia, è ricordato come il patrono dei gioiellieri, orafi e metalmeccanici. La sua vita è stata caratterizzata da un profondo impegno religioso e un'abilità straordinaria nel lavoro dei metalli, che lo ha reso famoso in tutta Europa. Perché San Eligio è Diventato Santo. Eligio è diventato santo grazie alle sue opere di carità e alla sua devozione cristiana. Dopo aver lavorato come orafo alla corte di Clotario II, re dei Franchi, Eligio ha utilizzato le sue ricchezze per fondare monasteri e sostenere i poveri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

