San Gilberto di Sempringham | il Santo del 4 Febbraio celebrato nel mondo

Oggi si celebra San Gilberto di Sempringham, un santo molto venerato nella tradizione cristiana. La sua figura viene ricordata ogni 4 febbraio, giorno in cui si tiene la sua festa. La comunità religiosa e i fedeli si riuniscono per onorarlo con messe e preghiere, mantenendo viva la sua memoria.

San Gilberto di Sempringham: il Santo del 4 Febbraio. San Gilberto di Sempringham è una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrato il 4 febbraio di ogni anno. Nato in Inghilterra nel 1083, Gilberto è noto per aver fondato l' Ordine di Sempringham, un ordine religioso unico nel suo genere per la sua struttura mista di monaci e monache. La sua vita e le sue opere sono un esempio di dedizione e servizio alla comunità, elementi che hanno portato alla sua canonizzazione nel 1202. La Vita di San Gilberto. Gilberto nacque in una famiglia benestante, ma scelse di dedicare la sua vita al servizio di Dio piuttosto che seguire le orme del padre come cavaliere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

San Gilberto di SempringhamSan Gilberto di Sempringham, sacerdote e fondatore dei Gilbertini, nasce a Sempringham in Inghilterra, circa nel 1083, e muore a Sempringham il 4 febbraio 1189. Suo padre è un ricco cavaliere normanno ... interris.it

SAN GILBERTO DI SEMPRINGHAM/ Santo del giorno, il 4 febbraio si celebra il fondatore dell’ordine gilbertinoSan Gilberto di Sempringham è stato fondatore dell'ordine gilbertino, l'unico sorto e sviluppatosi in Gran Bretagna. Venne proclamato santo da papa Innocenzo III. Nato agli albori del primo millennio, ... ilsussidiario.net

