Sgombero del Grattacielo la Caritas apre l’ex San Bartolo per accogliere famiglie e fragili

Questa mattina, la Caritas di Ferrara ha aperto i locali dell’ex San Bartolo per ospitare le famiglie e le persone più fragili che hanno lasciato il Grattacielo. La decisione arriva in seguito allo sgombero della palazzina, che ha messo in evidenza come la comunità si stia riorganizzando per aiutare chi si trova in difficoltà.

L’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio attraverso la Caritas accoglie gli sfollati del Grattacielo nella struttura ex San Bartolo. Il complesso della Regione affidato all’Ausl verrà preso in comodato temporaneo per far fronte all’emergenza di persone e famiglie fragili. Attivo anche un conto corrente bancario in sostegno all’emergenza. “Per questa ragione - spiegano infatti -, abbiamo deciso di gestire con la Caritas diocesana, in comodato temporaneo, uno stabile di cui dispone l’Ausl, nell’area del complesso di San Bartolo, per accogliere persone e famiglie che si trovassero nei prossimi giorni a non avere un alloggio, in attesa che le istituzioni preposte si attivino.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Grattacielo Caritas

Il vescovo di Cesena-Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo, ha richiamato l’attenzione dei politici e degli operatori sociali sulla necessità di sostenere con impegno la Mensa della Caritas a San Bartolo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Grattacielo Caritas

Argomenti discussi: A Ferrara il comune ha sgomberato 500 persone, e se n’è lavato le mani; Sgombero torri A e C del Grattacielo, istituzioni a confronto in Prefettura; Grattacielo, l’ultimo atto: è il giorno dello sgombero. Al via i controlli nelle case; A Ferrara al via lo sgombero di 500 residenti del grattacielo: Non sanno dove andare. Temiamo reazioni.

E' iniziato lo sgombero del grattacielo colpito da incendio un mese faÈ cominciato, tra rassegnazione e preoccupazioni, alle prime ore dell'alba lo sgombero delle torri A e C del grattacielo di Ferrara dove si è sviluppato un incendio la notte tra il 10 e l'11 gennaio. rainews.it

A Ferrara lo sgombero del grattacielo colpito da incendio un mese faÈ cominciato alle prime ore dell'alba lo sgombero delle torri A e C del grattacielo di Ferrara dove si è sviluppato un incendio la notte tra il 10 e l'11 gennaio. (ANSA) ... ansa.it

L'11 febbraio 1841, 185 anni fa, San Bartolo Longo veniva battezzato nella Parrocchia di Santa Maria della Neve, nella natia Latiano, in provincia di Brindisi (nella foto il fonte battesimale). Nella sua vita, San Bartolo amava celebrare non tanto il giorno di nasc facebook