La Diocesi scuote i politici | Mensa della Caritas a San Bartolo bisogna lavorare per i poveri

Il vescovo di Cesena-Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo, ha richiamato l’attenzione dei politici e degli operatori sociali sulla necessità di sostenere con impegno la Mensa della Caritas a San Bartolo. Durante un incontro presso la curia, ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per affrontare le sfide della povertà nel territorio, annunciando importanti sviluppi per il 2026 nel settore della solidarietà.

Il vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo, sempre più calato al centro della comunità cittadina e non solo diocesana, non ha scelto a caso il consesso – l’incontro con gli operatori del sociale e della politica territoriale tenutosi nella sede della curia – per annunciare la prima novità del 2026 sul versante solidale. La Caritas, braccio operativo diocesano, presieduta da Caiazzo, creerà la nuova mensa dei poveri nel complesso parrocchiale di San Bartolo, la chiesa cittadina in via Sobborgo Federico Comandini, adiacente al centro della città. "Questa opera è il frutto dell’anno giubilare", ha rimarcato il vescovo riconnettendosi al percorso ecclesiale da poco concluso, di fronte a un auditorio di amministratori e sindacalisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Diocesi scuote i politici: "Mensa della Caritas a San Bartolo, bisogna lavorare per i poveri" Leggi anche: Raccolta alimentare natalizia per la mensa dei poveri: nei pacchi, la Caritas trova anche i disegni dei bimbi Leggi anche: La cena della mensa Caritas offerta e distribuita dal Rotary Arezzo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il vescovo con i politici: “Apriremo una nuova mensa Caritas”. Numerosi gli interventi - "È il frutto dell'anno giubilare", ha detto l'arcivescovo Caiazzo Cangini (Sarsina): “Partire da un’identità precisa”. corrierecesenate.it CAVARZERE – Auguri speciali Oggi festeggiamo con grande gioia Mons. Umberto Pavan, il più anziano sacerdote della Diocesi di Chioggia, che raggiunge il bellissimo traguardo dei 96 anni Don Umberto ha dedicato tanti anni di sacerdozio a facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.