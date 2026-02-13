Samsung Galaxy S26 Ultra | privacy al centro con pixel dedicati e nuove funzioni per proteggere i dati sensibili

Samsung ha presentato il Galaxy S26 Ultra, concentrando l’attenzione sulla privacy grazie a pixel dedicati e nuove funzioni pensate per proteggere i dati sensibili. La novità più interessante riguarda i pixel “magici”, che bloccano automaticamente le informazioni più riservate e rendono più difficile catturarle con screenshot o registrazioni. Questa novità si distingue perché Samsung ha integrato una modalità speciale che si attiva facilmente, senza bisogno di impostazioni complicate, per tutelare l’intimità degli utenti in modo più efficace.

Galaxy S26 Ultra: Samsung punta su privacy e funzionalità, tra pixel "magici" e registrazione parziale dello schermo. Samsung presenterà il 25 febbraio a San Francisco il Galaxy S26 Ultra, un nuovo smartphone che segna una svolta nella strategia dell'azienda. L'attenzione si sposta dalla pura potenza tecnica alla protezione dei dati personali e all'usabilità, con l'introduzione di tecnologie innovative come il "Flex Magic Pixel" e la registrazione parziale dello schermo. L'evento, trasmesso in diretta streaming dalle ore 19:00 italiane, promette di svelare un dispositivo pensato per un'era in cui la privacy digitale è una priorità crescente.