Galaxy z fold wide anteprima ufficiale di samsung

Samsung ha rivelato per errore alcune immagini che suggeriscono l’arrivo di un nuovo Galaxy Z Fold Wide. La fuga di notizie si è verificata durante una fase di test del software, lasciando intuire che il dispositivo potrebbe offrire uno schermo più ampio rispetto ai modelli attuali. Un dettaglio che fa pensare a una versione pensata per migliorare l’esperienza di visione e di utilizzo.

Questo testo esamina le prime evidenze relative a un possibile modello Wide Fold di Samsung, emerse all'interno delle anteprime software. Le nuove prove, rinvenute nelle build di One UI 9, indicano una variante di dimensioni maggiori per la gamma pieghevole, offrendo una prospettiva sul design, sulle funzionalità future e sulle tempistiche di lancio potenziali. wide fold: prime indicazioni nelle build di one ui 9. Le versioni preliminari di One UI 9 hanno mostrato due animazioni riferite a una possibile versione estesa della serie pieghevole. L'analisi degli artefatti evidenzia un modello identificato come SM-F971U, collegato al codename H8, hint che suggerisce l'esistenza di una linea ampliata.