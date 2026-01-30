Samsung potrebbe abbassare i prezzi del Galaxy S26 Ultra nonostante le nuove feature di punta

Samsung sta valutando di ridurre il prezzo del Galaxy S26 Ultra, anche se la nuova versione porta alcune caratteristiche innovative. La mossa potrebbe attirare più clienti, considerando che il telefono avrà un costo più basso rispetto al modello precedente, il S25 Ultra. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e potrebbe cambiare le regole del gioco nel mercato degli smartphone di fascia alta.

Samsung potrebbe sorprendere il mercato con una scelta strategica inaspettata: il Galaxy S26 Ultra potrebbe essere commercializzato a un prezzo inferiore rispetto al suo predecessore, il S25 Ultra. L'annuncio, basato su informazioni provenienti dalla Svezia, indica una riduzione di 1.000 corone per la versione da 256 GB e di 500 corone per quella da 512 GB, traducibili in circa 100 euro e 50 euro in meno rispettivamente. La variante da 1 TB, invece, manterrà lo stesso listino. Questa mossa contrasta con la tendenza generale degli ultimi anni, in cui i top di gamma di Samsung hanno visto un aumento costante dei prezzi anche in assenza di un'evoluzione tecnologica significativa.

