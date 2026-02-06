Sabato pomeriggio il Modena affronta la Sampdoria in una partita che può dire molto per le ambizioni di classifica. Dopo aver vinto solo una volta nelle ultime settimane e aver accumulato tre sconfitte di fila, i gialloblù cercano un risultato positivo per riaccendere le speranze di agganciare le zone alte. La squadra dell’ex tecnico si presenta con qualche dubbio, ma anche con la voglia di dimenticare le ultime uscite e di tornare a fare punti in casa. La partita si gioca alle 15:00 e tutti gli occhi sono puntati sulla voglia

Dopo tre sconfitte di fila contro Venezia, Monza e Padova, il Modena ha inanellato una serie di tre risultati utili consecutivi ma con una sola vittoria, sul campo del fanalino di cosa Pescara il 18 gennaio, e per questo motivo ormai il treno della promozione diretta si è definitivamente allontanato lasciando la squadra dell’ex tecnico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Modena-Sampdoria (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Modena Sampdoria

Sabato alle 15 al Benito Stirpe, si gioca il big match tra Frosinone e Venezia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Modena Sampdoria

Argomenti discussi: Modena-Sampdoria allo stadio Braglia: modifiche alla viabilità; Modena-Sampdoria: al via la vendita dei tagliandi; Serie BKT: info e prezzi biglietti per Modena-Sampdoria; Modena-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti.

Modena-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Modena-Sampdoria. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. sport.virgilio.it

Modena-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e FotiSfida contro i Canarini guidati dall'ex Sottil, squalificati Palma ed Henderson, tanti nuovi acquisti in campo. Chance per Ricci dal primo minuto e possibile esordio per Pierini ... genovatoday.it

Modena, Sottil avvisa la Sampdoria: «Vogliamo tornare a vincere al Braglia, il nostro progetto è limpido» facebook

Sampdoria, Gregucci: “Modena Come una finale. Complicata, ma da non sbagliare” x.com