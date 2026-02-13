Confermati gli scioperi dei voli del 16 febbraio e 7 marzo Salvini | Precettiamo per evitare disagi durante le Olimpiadi

Le organizzazioni sindacali hanno deciso di confermare gli scioperi dei voli per il 16 febbraio e il 7 marzo, a causa delle tensioni sulla rinnovo dei contratti e delle condizioni di lavoro. Salvini ha invitato a rispettare i precetti per evitare disagi durante le Olimpiadi invernali, che si terranno nelle stesse settimane. Un volo su ogni quattro potrebbe essere cancellato in quei giorni, creando disagi ai passeggeri.

I sindacati hanno riconfermato gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo prossimi nel trasporto aereo. La conferma arriva dopo l'incontro fatto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Stiamo lavorando alla precettazione, il cui testo arriverà a minuti, per evitare lo sciopero aereo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi per non danneggiare ripeto un'immagine di positività e di efficienza che l'Italia sta dando grazie al lavoro di tutti», ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell'inaugurazione di una mostra a Milano. «Sì al diritto allo sciopero, ma non durante lo svolgimento di una manifestazione che 2 miliardi di persone stanno guardando».