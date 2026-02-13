niente scioperi durante le olimpiadi salvini precetta i lavoratori del trasporto aereo

Matteo Salvini ha deciso di precettare i lavoratori del trasporto aereo dopo che hanno confermato due scioperi programmati per il 17 febbraio e il 7 marzo. La scelta arriva in risposta alle agitazioni che minacciano di bloccare i voli durante le Olimpiadi invernali. Il ministro vuole garantire che i voli continuino senza interruzioni e che i passeggeri non rimangano a terra.

"Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che precetterà i lavoratori del settore aereo che hanno appena confermato la proclamazione di due distinti scioperi previsti il 17 febbraio e il 7 marzo. Si tratta di astensioni dal lavoro che verranno attuate dato nel pieno periodo rispettivamente dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. “Stiamo lavorando alla precettazione, il cui testo arriverà molto a breve, per evitare lo sciopero aereo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi per non danneggiare un’immagine di positività e di efficienza che l’Italia sta dando grazie al lavoro di tutti”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio a margine dell’inaugurazione di una mostra a Milano di questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

