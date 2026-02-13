Niente scioperi durante le Olimpiadi Salvini precetta i lavoratori del trasporto aereo
Matteo Salvini ha deciso di precettare i lavoratori del trasporto aereo dopo che hanno confermato due scioperi programmati per il 17 febbraio e il 7 marzo. La scelta arriva in risposta alle agitazioni che minacciano di bloccare i voli durante le Olimpiadi invernali. Il ministro vuole garantire che i voli continuino senza interruzioni e che i passeggeri non rimangano a terra.
"Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che precetterà i lavoratori del settore aereo che hanno appena confermato la proclamazione di due distinti scioperi previsti il 17 febbraio e il 7 marzo. Si tratta di astensioni dal lavoro che verranno attuate dato nel pieno periodo rispettivamente dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. “Stiamo lavorando alla precettazione, il cui testo arriverà molto a breve, per evitare lo sciopero aereo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi per non danneggiare un’immagine di positività e di efficienza che l’Italia sta dando grazie al lavoro di tutti”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio a margine dell’inaugurazione di una mostra a Milano di questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su niente scioperi
Scioperi settore aereo,Salvini precetta
Il ministro Salvini ha deciso di precettare gli scioperi nel settore aereo, in risposta alla volontà dei sindacati di fermare i voli durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, che si svolgono quest’anno a Milano e Cortina.
Sciopero aerei, Salvini precetta: “No durante Olimpiadi 2026”
Matteo Salvini ha deciso di precettare i lavoratori del settore aereo, perché i sindacati hanno annunciato uno sciopero durante le Olimpiadi 2026.
Ultime notizie su niente scioperi
Argomenti discussi: Bufera su Paolo Petrecca per la telecronaca Rai alle Olimpiadi, scontro con l'ad Giampaolo Rossi: niente bis.
Olimpiadi, il Garante invita le parti sociali alla tregua sugli scioperi durante Milano Cortina 2026CORTINA - Niente scioperi durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. È l'invito della Commissione di garanzia sugli scioperi rivolto alle parti sociali. Nel dettaglio il Garante ... ilgazzettino.it
Trasporto aereo, scioperi confermati. Salvini: Sindacati anti-italiani, assurdo durante OlimpiadiI sindacati confermano gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo prossimi nel trasporto aereo, nonostante la richiesta del Garante di posticiparli. Le azioni di sciopero sono state proclamate a sost ... msn.com
Repubblica in sciopero, sito bloccato e niente giornale in edicola: "Kyriakou editore sconosciuto, destino incerto". La nota del Comitato di Redazione x.com
Repubblica in sciopero, sito bloccato e niente giornale in edicola: "Kyriakou editore sconosciuto, destino incerto" Link all'articolo - https://www.unita.it/2026/02/10/repubblica-sciopero-sito-bloccato-giornale-edicola-kyriakou/ - facebook.com facebook