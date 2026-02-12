salto con gli sci kvandal e prevc si danno battaglia nei primi allenamenti sul trampolino grande di predazzo

Dopo una giornata di riposo, i salti con gli sci riprendono a Predazzo. Kvandal e Prevc si sfidano nei primi allenamenti sul trampolino grande, segnando il via della preparazione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Entrambi cercano di migliorarsi, mentre gli atleti si allenano intensamente per arrivare pronti alle gare.

Dopo una giornata di riposo, comincia il percorso di avvicinamento del salto con gli sci verso le gare su trampolino grande in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quest’oggi era in programma la prima sessione ufficiale di allenamenti sul Large Hill di Predazzo, con le donne che hanno già potuto effettuare tre salti di prova. Segnali incoraggianti per la norvegese Eirin Maria Kvandal, che ha fatto intravedere un potenziale davvero notevole dominando la terza serie a parità di stanga con le altre big e dimostrandosi competitiva (quarta e quinta) anche negli altri salti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera si sono svolti i primi allenamenti ufficiali degli uomini sul trampolino di Predazzo, in vista delle gare di salto con gli sci di Milano Cortina 2026.

Questa mattina a Predazzo si sono svolti i primi allenamenti ufficiali per la combinata nordica, con Thomas Rettenegger in evidenza.

