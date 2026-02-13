Salone dei Duecento pieno per il ricordo di Beppe Matulli

Il Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio si riempie di persone per ricordare Beppe Matulli, morto ieri a causa di un infarto. La sala si è riempita subito, con molti cittadini e politici che vogliono celebrare la figura di chi ha dedicato la sua vita alla città. Durante l’evento, alcuni hanno condiviso aneddoti e ricordi, mentre altri si sono limitati a osservare in silenzio. È stato un momento di confronto e di emozioni forti, con tante persone che hanno voluto rendere omaggio a lui.

Firenze, 13 febbraio 2026 - Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio pieno a Firenze per il ricordo di Beppe Matulli, ex parlamentare, ex assessore e vice sindaco di Firenze. L'evento, fortemente voluto dal presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione, è stato organizzato a due anni dalla morte di Matulli, avvenuta l'11 febbraio 2024. "Beppe Matulli ha vissuto la politica come responsabilità piena: la responsabilità di decidere, ma anche quella di spiegare, di ascoltare, di assumersi il peso delle conseguenze – ha spiegato la sindaca di Firenze Sara Funaro, intervenendo al convegno. Per lui amministrare voleva dire tenere insieme visione e concretezza, istituzioni e società, memoria e futuro". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salone dei Duecento pieno per il ricordo di Beppe Matulli Firenze ricorda Beppe Matulli Firenze si ferma un momento per ricordare Beppe Matulli. Sinfonie in Salone: il quarto appuntamento nel Salone dei Marmi del Comune Argomenti discussi: Ex Teatro Comunale, il cubo nero infiamma il Consiglio comunale. Salone dei Duecento pieno per il ricordo di Beppe MatulliL'evento è stato organizzato a due anni dalla morte dell'ex parlamentare, ex assessore e vice sindaco di Firenze ... lanazione.it #danonperder DOMANI a FIRENZE Il 13 febbraio, alle ore 15.00, nel Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio, il Comune di Firenze e l'ISRT vi invitano al seminario in ricordo di Beppe Matulli a due anni dalla scomparsa. Ai saluti istituzionali, seguiranno le rel - facebook.com facebook