Firenze ricorda Beppe Matulli

Firenze si ferma un momento per ricordare Beppe Matulli. La città ha organizzato un convegno speciale per celebrare la vita e l’impegno dell’ex parlamentare, ex assessore e vice sindaco. Tante persone si sono ritrovate per ricordare il suo ruolo nel capoluogo toscano.

Firenze, 12 febbraio 2026 – La città di Firenze ricorda con un convegno ad hoc Beppe Matulli, ex parlamentare, ex assessore e vice sindaco di Firenze. L'appuntamento è per venerdì 13 febbraio alle ore 15, nella sala dei Duecento di Palazzo Vecchio. Parteciperà la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti: è gradita la prenotazione scrivendo a [email protected]. L'incontro ha come titolo 'L'eredità pubblica di Beppe Matulli'. In totale sono previsti cinque interventi: Pier Luigi Castegnetti parlerà di 'Matulli, l'inappagamento come motore della politica', Tea Albini di 'L'esperienza politica di Beppe Matulli a Firenze'. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze ricorda Beppe Matulli Approfondimenti su Firenze Matulli Barcellona Pozzo di Gotto ricorda Beppe Alfano, memoria e impegno civile contro mafia e corruzione Domani a Barcellona Pozzo di Gotto si terranno due iniziative per ricordare Beppe Alfano, giornalista ucciso dalla mafia. Azione Lecco ricorda Beppe Alfano, il giornalista ucciso dalla mafia: "La sua eredità è l'amore per la legalità" Azione Lecco ricorda Beppe Alfano, il giornalista ucciso dalla mafia, sottolineando come la sua eredità sia l'impegno per la legalità. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Firenze Matulli Argomenti discussi: Due anni senza Beppe Matulli; Due anni senza Beppe Matulli; Maltempo: allerta gialla per i comuni del Bisenzio - Ombrone PT; Parco degli Animali: solidarietà per gli amici a quattro zampe. Due anni senza Beppe MatulliOggi sono esattamente due anni dalla scomparsa di Giuseppe Matulli. Ex parlamentare ma soprattutto ex assessore e vice sindaco di Firenze. Mi fa piacere ricordarlo – spiega il presidente del ... nove.firenze.it ATTENZIONE un momento importante per ricordare il nostro ex presidente Beppe Matulli!!! Il 13 febbraio, alle ore 15.00, nel Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio, il Comune di Firenze e il nostro Istituto vi invitano al seminario in ricordo di Beppe Matulli a d - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.