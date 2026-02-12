Firenze ricorda Beppe Matulli

Firenze si ferma un momento per ricordare Beppe Matulli. La città ha organizzato un convegno speciale per celebrare la vita e l’impegno dell’ex parlamentare, ex assessore e vice sindaco. Tante persone si sono ritrovate per ricordare il suo ruolo nel capoluogo toscano.

Firenze, 12 febbraio 2026 – La città di Firenze ricorda con un convegno ad hoc Beppe Matulli, ex parlamentare, ex assessore e vice sindaco di Firenze. L'appuntamento è per venerdì 13 febbraio alle ore 15, nella sala dei Duecento di Palazzo Vecchio. Parteciperà la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti: è gradita la prenotazione scrivendo a [email protected]. L'incontro ha come titolo 'L'eredità pubblica di Beppe Matulli'. In totale sono previsti cinque interventi: Pier Luigi Castegnetti parlerà di 'Matulli, l'inappagamento come motore della politica', Tea Albini di 'L'esperienza politica di Beppe Matulli a Firenze'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

