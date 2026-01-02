Civitavecchia nave di linea urta la banchina durante l’ormeggio

Da cdn.ilfaroonline.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Civitavecchia, durante le operazioni di ormeggio, una nave di linea ha urtato la banchina a causa delle condizioni di vento di Libeccio. L’incidente, avvenuto questa mattina nel porto, non ha causato feriti, ma ha richiesto interventi per la gestione dell’accaduto. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno valutando eventuali verifiche sulla stabilità della nave e sulla sicurezza delle operazioni di attracco.

Civitavecchia, 2 gennaio 2025 – Mattinata movimentata oggi nel porto di Civitavecchia, dove una nave di linea, durante le manovre di ormeggio, ha urtato la banchina a causa dei forti venti di Libeccio che stanno interessando il litorale tirrenico. L’impatto ha provocato alcuni danni allo scafo dell’unità, senza tuttavia causare feriti né situazioni di pericolo per l’equipaggio o per i passeggeri né tantomeno problematiche ambientali. La situazione è stata prontamente gestita dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, intervenuta sul posto con proprio personale tecnico. Le operazioni si sono svolte in condizioni di sicurezza e l’evento è rimasto sotto controllo fin dalle prime fasi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: La portaerei Usa Gerald Ford nell'Adriatico senza "scorta" (una nave è a Civitavecchia), l'attività anomala

Leggi anche: La portaerei Usa Gerald Ford nell'Adriatico senza "scorta" (una nave è a Civitavecchia), l'attività insolita

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

civitavecchia nave linea urtaCivitavecchia, nave di linea urta la banchina durante l’ormeggio - La situazione è stata prontamente gestita dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, intervenuta sul posto con proprio personale tecnico ... ilfaroonline.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.