Civitavecchia nave di linea urta la banchina durante l’ormeggio

A Civitavecchia, durante le operazioni di ormeggio, una nave di linea ha urtato la banchina a causa delle condizioni di vento di Libeccio. L’incidente, avvenuto questa mattina nel porto, non ha causato feriti, ma ha richiesto interventi per la gestione dell’accaduto. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno valutando eventuali verifiche sulla stabilità della nave e sulla sicurezza delle operazioni di attracco.

Civitavecchia, 2 gennaio 2025 – Mattinata movimentata oggi nel porto di Civitavecchia, dove una nave di linea, durante le manovre di ormeggio, ha urtato la banchina a causa dei forti venti di Libeccio che stanno interessando il litorale tirrenico. L’impatto ha provocato alcuni danni allo scafo dell’unità, senza tuttavia causare feriti né situazioni di pericolo per l’equipaggio o per i passeggeri né tantomeno problematiche ambientali. La situazione è stata prontamente gestita dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, intervenuta sul posto con proprio personale tecnico. Le operazioni si sono svolte in condizioni di sicurezza e l’evento è rimasto sotto controllo fin dalle prime fasi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: La portaerei Usa Gerald Ford nell'Adriatico senza "scorta" (una nave è a Civitavecchia), l'attività anomala Leggi anche: La portaerei Usa Gerald Ford nell'Adriatico senza "scorta" (una nave è a Civitavecchia), l'attività insolita La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Civitavecchia, nave di linea urta la banchina durante l’ormeggio - La situazione è stata prontamente gestita dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, intervenuta sul posto con proprio personale tecnico ... ilfaroonline.it

Dal 21 al 25 aprile 2026 riparte da Civitavecchia Una Nave di Libri per Barcellona, viaggio letterario con scrittori, attori, cantanti. Sono aperte le prenotazioni: per informazioni scrivere ad [email protected] Il viaggio letterario organizzato da Agra Editrice in col - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.