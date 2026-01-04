A Testa Alta – Il coraggio di una donna la nuova serie con Sabrina Ferilli | trama cast e quando in tv

A Testa Alta – Il coraggio di una donna è la nuova serie con Sabrina Ferilli, che affronta il tema del revenge porn. In questa produzione, si racconta la storia di una donna che affronta sfide personali e sociali, mettendo in luce il coraggio e la determinazione. Scopri la trama, il cast e la programmazione in TV di questa serie, disponibile prossimamente sui principali canali italiani.

A Testa Alta – Il coraggio di una donna è la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda in tv questa serie che parla di revenge porn. A Testa Alta – Il coraggio di una donna: trama e quando in tv. Appuntamento da non perdere con una nuova fiction Mediaset, in tre puntate, che tratta un argomento molto delicato. A Testa Alta – Il coraggio di una donna andrà in onda mercoledì 7 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.40. Ma qual è la trama? Protagonista è Virginia Terzi (interpretata da Sabrina Ferilli ) che di mestiere fa la preside di un liceo alle porte di Roma ed è ideatrice di ‘ A Testa Alta ‘, un progetto contro la dipendenza digitale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

