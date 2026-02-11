Olimpiadi sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano | a fuoco con una molotov 7 cavi di una centralina

Questa mattina, qualcuno ha esploso una molotov contro una centralina lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano. L’attacco ha bruciato sette cavi, lasciando il sistema sotto shock e creando disagi per i pendolari. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro questo gesto e se sia collegato alle tensioni che circondano le Olimpiadi.

Il clima olimpico, già teso per l'imponente macchina della sicurezza schierata tra Milano e Cortina, viene scosso da un nuovo, inquietante episodio che profuma di strategia deliberata. Nella notte tra lunedì e martedì, un attentato incendiario ha colpito un punto nevralgico della rete ferroviaria lombarda, mettendo nel mirino la linea Lecco-Tirano. Si tratta dell'arteria fondamentale per il trasporto di atleti e spettatori verso Bormio e Livigno, le perle valtellinesi che in queste ore ospitano le competizioni chiave dei Giochi. L'azione è scattata intorno alle 2 di notte nel territorio di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, dove ignoti hanno appiccato il fuoco a una centralina di scambio.

