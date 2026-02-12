Olimpiadi 2026 sabotaggio linea Lecco-Tirano | si indaga per tentato disastro ferroviario

Le indagini sul sabotaggio lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano si approfondiscono. La notte tra martedì e mercoledì, qualcuno ha tentato di provocare un disastro, danneggiando i binari tra Lecco e Tirano. La polizia sta raccogliendo prove e cerca di capire chi ci sia dietro questo gesto, che mette in allarme gli organizzatori delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano a fare i conti con i sabotaggi. Doppia indagine sul sabotaggio avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì lungo la linea della ferrovia Lecco-Tirano che porta fino a Bormio e Livigno e alle località sciistiche di Milano Cortina 2026. La Procura di Lecco diretta da Ezio Domenico Basso, ufficio competente per territorio e che indaga con la Digos locale, polizia scientifica e polizia ferroviaria, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. I primi rilievi hanno riscontrato ieri la presenza di cavi bruciati per un tratto di circa 80 centimetri e un cavo di acciaio sezionato in più parti nei pressi della stazione di Mondello del Lario e sul posto è stata trovata una molotov realizzata con una bottiglia di plastica vuota e residui di liquido infiammabile.

