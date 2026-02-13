La Russia ha bloccato anche WhatsApp, accusando le piattaforme di messaggistica di favorire l’app di Stato “Max”. Il governo ha deciso di intervenire dopo aver limitato l’uso di Telegram, cercando di rafforzare il controllo sulle comunicazioni online dei cittadini. Questa mossa riguarda soprattutto le conversazioni private, che ora rischiano di diventare più difficili da usare senza restrizioni.

Dopo il giro di vite su Telegram, il Cremlino sferra un colpo decisivo alla messaggistica occidentale. La Russia ha ufficialmente bloccato WhatsApp, la piattaforma di proprietà del gruppo Meta che conta circa 100 milioni di utenti nel Paese. La decisione, comunicata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, viene giustificata con la “riluttanza” dell’app a rispettare le leggi nazionali, ma per oppositori e analisti si tratta dell’ennesimo passo verso il totale controllo dell’informazione. La versione di Mosca: “sicurezza e lotta al terrore” Secondo il Roskomnadzor (l’ente russo per il controllo sulle comunicazioni), il blocco si è reso necessario per proteggere i cittadini da frodi e minacce terroristiche. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Russia, pugno di ferro sulle chat: bloccato anche WhatsApp per favorire l’app di Stato “Max”

Approfondimenti su russia pugno

WhatsApp ha introdotto nell'Unione europea la funzione

Il governo russo ha confermato di aver bloccato WhatsApp nel paese.

Ultime notizie su russia pugno

Argomenti discussi: Si rifiuta di rinunciare al casco con i volti degli atleti ucraini morti in guerra, Heraskevych squalificato dal Cio ed escluso dalle Olimpiadi; Dal fronte alle piste: l’Ucraina a Milano-Cortina 2026; Putin visto dai cinesi; La sfida di Navalny, con Ezio Mauro - Follow The Monday.

Olivier Assayas: Nel mio film su Putin che nessuno voleva Jude Law è stato molto coraggioso«C’è voluto più di un anno per trovare i soldi, quando si parla di politica molti si tirano indietro», spiega il regista raccontando Il mago del Cremlino. repubblica.it

Il Comitato olimpico ha vietato all'atleta ucraino di skeleton di gareggiare con un casco raffigurante una ventina di atleti deceduti nel conflitto con la Russia. La colpa di averlo dichiarato prima. Quando Tommie Smith alzò il pugno nel '68, espulso dopo la premi - facebook.com facebook