La Russia conferma di aver bloccato WhatsApp

Il governo russo ha confermato di aver bloccato WhatsApp nel paese. Il Cremlino spiega che l’app di messaggistica non ha rispettato le leggi russe, e per questo motivo è stata bloccata. La decisione arriva dopo mesi di tensioni tra le autorità e la piattaforma. Gli utenti in Russia si trovano ora senza uno dei servizi più usati per comunicare.

“Posso confermare il blocco di WhatsApp a causa della sua riluttanza a rispettare la legge russa”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. Peskov ha invitato i cittadini a usare in alternativa l’applicazione russa Max, lanciata nel 2025. “Privare più di cento milioni di utenti della possibilità di usare un sistema di comunicazione privato e sicuro è un grosso passo indietro per la Russia”, aveva aggiunto. Pochi giorni fa il Roskomnadzor, l’agenzia federale per le comunicazioni, aveva già imposto delle restrizioni al servizio di messaggistica Telegram, accusandolo di violare la legge russa. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La Russia conferma di aver bloccato WhatsApp Approfondimenti su Russia WhatsApp La Russia ha bloccato WhatsApp La Russia ha deciso di bloccare WhatsApp, la piattaforma di messaggistica più usata al mondo. Perché la Russia ha bloccato WhatsApp Da mercoledì 11 febbraio 2026, in Russia non si può più usare WhatsApp. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Drone Strike Destroys Russian ATV Ultime notizie su Russia WhatsApp Argomenti discussi: Ucraina-Russia news di oggi, Mosca conferma negoziati ma avverte rischio guerra mondiale è molto alto; Guerra Russia-Ucraina, Mosca conferma i contatti con Parigi: Macron riapre il dialogo con Putin, ma la pace resta lontana; Macron conferma dialogo con Putin: Russia non vuole la pace ora; Dl Ucraina, ok della Camera. Zelensky: 'Prossimi colloqui in Usa'. Whatsapp denuncia Mosca: La Russia sta tentando di bloccare l’appLa Russia ha iniziato a oscurare l'app di messaggistica, coinvolti oltre 100 milioni di utenti. Al via le restrizioni anche per Youtube e Telegram. Mosca vuole creare il suo Great Firewall. panorama.it La Russia vuole bloccare WhatsApp e minaccia Meta di ban permanenteCyber-guerra: il Cremlino spegne le chat di Meta. Tra accuse di terrorismo e app di Stato, ecco cosa rischiano gli investitori. it.benzinga.com Il Cremlino conferma che la Francia ha ripristinato i contatti “a livello tecnico” con la Russia themoscowtimes.com/2026/02/10/kre… @luigispinola x.com Russia-Francia, il Cremlino conferma i contatti con Parigi, Peskov: "Nessuna iniziativa dagli altri paesi europei" Link nel primo commento - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.