Geopolitica e polarizzazioni quale ruolo per la pace e l' Europa | il focus con Raffaele Barbiero

In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni crescenti e divisioni profonde, il ruolo della geopolitica e delle polarizzazioni diventa centrale nel definire il futuro dell'Europa e della pace mondiale. Raffaele Barbiero analizza le sfide attuali e le possibili vie per promuovere stabilità e dialogo in tempi di crescente incertezza globale.

In un'epoca turbolenta fatta di assetti mondiali instabili, dove la polarizzazione si è fatta sempre più estrema parlare di pace sembra qualcosa da ingenui. Ad approfondire questi temi sarà l'incontro promosso con il dottor Raffaele Barbiero, venerdì 12 dicembre al Circo Arci di Montiano. Il tema. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

