Aggressioni contro la polizia cutter e collane rubate in tasca | sei denunce

Oltre 100 persone identificate, di cui sei denunciate e una segnalata alla Prefettura: questo il bilancio dei controlli della polizia di Stato avvenuti soprattutto nel centro storico di Genova nella giornata di ieri, mercoledì 26 novembre.Il servizio - utile a contrastare in particolare furti e.

