Due attacchi con coltello nelle scuole russe | morto un bambino di 10 anni ferita anche un’insegnante

Due incidenti con coltello si sono verificati in scuole russe, causando gravi conseguenze. In un caso, un bambino di 10 anni è stato ucciso da un adolescente nel villaggio di Gorki-2, vicino Mosca, e anche un'insegnante è rimasta ferita. Gli episodi sollevano preoccupazioni sulla sicurezza nelle istituzioni scolastiche del paese.

Un bambino di 10 anni è stato accoltellato a morte da un adolescente in una scuola nel villaggio di Gorki-2, vicino Mosca. A San Pietroburgo uno studente ha ferito un'insegnante che gli aveva messo un brutto voto in matematica. Fanpage.it La difesa da coltello ragazzi non esiste, si corre. #muaythai #mma #kickboxing #boxing #selfdefense Scorrendo la pagina è possibile consultare articoli e approfondimenti collegati al tema. Cisgiordania, attacco con coltello a Etzion: morti e feriti - In Cisgiordania un uomo è morto e altri tre sono rimasti feriti nel corso di un attacco con coltello al blocco di Gush Etzion. tg24.sky.it Attacco alla sinagoga di Manchester, arrestati due presunti complici dell’attentatore - Starmer rafforza la sicurezza: «Proteggeremo la comunità ebraica». lettera43.it Questo Weekend abbiamo avuto il piacere di ospitare nuovamente Guro Andrea Citarelli , Direttore Tecnico AKEA e rappresentante italiano PTI. 2 giornate di studio del Pekiti Tirsia sulla gestione a mani nude degli attacchi da coltello. Come sempre una Didatt - facebook.com facebook

