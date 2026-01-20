Rottamazione-quinquies nuova opportunità per 2,8 milioni di contribuenti toscani Come fare richiesta

La Rottamazione-quinquies rappresenta un’opportunità per circa 2,8 milioni di contribuenti toscani di regolarizzare le proprie posizioni fiscali. Introdotta dalla legge di bilancio 2026, questa misura consente di definire in modo agevolato le cartelle esattoriali. Ecco come presentare la richiesta e quali sono i requisiti per usufruire della nuova opportunità di saldo e stralcio.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Sono circa 2,8 milioni i contribuenti in Toscana, che potranno usufruire della Rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2026. E' infatti già possibile presentare la domanda di adesione direttamente online sul sito dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha attivato anche i servizi per consultare l'elenco dei debiti rottamabili e il relativo prospetto informativo. Il termine per aderire è fissato al 30 aprile 2026. Cos'è la Rottamazione-quinquies. La nuova definizione agevolata consente di regolarizzare i debiti affidati alla riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando solo il capitale residuo e le spese di notifica o di eventuali procedure esecutive.

