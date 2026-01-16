Bosco dei Frati Cappuccini a Peccioli | completati i primi interventi di riqualificazione

Sono stati completati i primi interventi di riqualificazione nel Bosco dei Frati Cappuccini a Peccioli. La manutenzione e la pulizia dell’area verde, situata alle porte del centro storico, mirano a creare un nuovo spazio pubblico accessibile e fruibile per tutta la comunità. Questi interventi rappresentano un passo importante per valorizzare il patrimonio naturale locale e promuovere momenti di aggregazione e relax.

Sono terminati i primi interventi di pulizia e manutenzione del Bosco dei Frati Cappuccini, l'area verde alle porte del centro storico di Peccioli destinata a diventare un nuovo spazio pubblico fruibile da tutta la comunità. Dopo l'approvazione dell'accordo in Consiglio comunale e l'avvio del percorso di collaborazione con i Frati Cappuccini, l'amministrazione comunale ha dato il via alle operazioni preliminari necessarie a restituire sicurezza, ordine e decoro a un'area di grande valore storico, ambientale e paesaggistico. I lavori effettuati hanno riguardato la pulizia del sottobosco, la rimozione di rami secchi e vegetazione deteriorata e i primi interventi di messa in sicurezza, fondamentali per ridurre il rischio incendi e per garantire una futura fruizione in condizioni di piena sicurezza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Torna a nuova vita il Bosco dei Frati Cappuccini a Peccioli Leggi anche: L’Antico Monastero dei Frati Cappuccini di Sicignano degli Alburni: Un patrimonio da recuperare Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Rinascerà il bosco dei frati: "Lo restituiremo ai cittadini" - PECCIOLISboccia, anche con l’ok arrivato nell’ultimo consiglio comunale, un importante progetto di recupero e valorizzazione del cosiddetto Bosco dei Frati Cappuccini. lanazione.it "Il Signore vi dia Pace" - "Pax et Bonum" Apertura sabato, domenica e festivi: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15: 9 00 alle 17:30 Ultimo ingresso 15 minuti prima della chiusura. Dal lunedì al venerdì aperture per gruppi con prenotazione. Bosco ai Frati, la chiesa, il - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.