Roma un muro di contenimento frana su una palazzina | un morto e due feriti

Roma, un muro di contenimento frana su una palazzina provocando un morto e due feriti. La tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri a Formello, alle porte della Capitale, quando intorno alle 22:45 un muro di contenimento crollato ha travolto un’abitazione in via Nazario Sauro 48. La causa sembra essere stata una forte pioggia che ha indebolito la struttura, aggravata dal maltempo persistente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Campagnano, che hanno estratto i superstiti e recuperato il corpo senza vita di una donna.

Tragedia nella tarda serata di ieri a Formello, alle porte della Capitale. Intorno alle 22:45 la Squadra 31A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Campagnano è intervenuta in via Nazario Sauro 48, nel territorio del Comune di Formello, a seguito del crollo di un muro di contenimento che si è abbattuto su un'abitazione sottostante. Nel cedimento è rimasta coinvolta una persona di circa 60 anni, travolta dai detriti. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Presenti il funzionario dei Vigili del Fuoco di servizio, i Carabinieri e il personale del 118 per gli adempimenti di competenza.