Frana su una palazzina vicino Roma un morto e due feriti | paura a Formello per le forti piogge

Una frana ha travolto una palazzina a Formello, vicino Roma, causando un morto e due feriti a causa delle forti piogge che hanno aggravato la situazione. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, quando il costone sovrastante l’edificio si è improvvisamente staccato, trascinando parte della struttura e isolando le persone all’interno. Un uomo è stato trovato senza vita tra le macerie, mentre altri due residenti sono stati trasportati in ospedale con ferite lievi. La zona, già colpita da intense precipitazioni nelle ore precedenti, si è rivelata particolarmente vulnerabile al cedimento del terreno

Un uomo è morto in casa, vicino Roma, per la frana di un costone che ha coinvolto la sua abitazione. È accaduto nella tarda serata di ieri nel comune di Formello. La vittima aveva 58 anni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Cassia. Le piogge A quanto ricostruito, una parte di costone è frenato probabilmente per le copiose piogge degli ultimi giorni e i detriti hanno travolto una palazzina di tre piani. Altri due condomini sono stati rimasti feriti e portati in ospedale, in codice giallo. Non sarebbero in gravi condizioni.