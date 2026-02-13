Roma | truffano anziani a Perugia e fuggono a bordo di auto a noleggio fermati due giovanissimi

Due giovani sono stati arrestati a Roma dopo aver truffato una coppia di anziani a Perugia e aver poi scappato a bordo di un’auto a noleggio. La Polizia Stradale di Roma Nord ha intercettato i ragazzi mentre cercavano di fuggire, dopo aver fatto cadere i loro malcapitati vittime in una truffa. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando i due giovani hanno tentato di svignarsela con il veicolo noleggiato, ma sono stati fermati poco dopo.

Una nuova truffa ai danni di una coppia di anziani è stata scoperta dalla Polizia Stradale di Roma Nord. Nei giorni scorsi, la Sala Operativa di Fiano Romano ha ricevuto una segnalazione riguardante un’Alfa Romeo Tonale di colore rosso, a bordo della quale si trovavano due individui sospetti. Questi giovani si erano resi responsabili di una truffa ai danni di anziani nel comune di Marsciano, situato in provincia di Perugia. Intercettazione e Controllo del Veicolo. L’autovettura è stata intercettata al chilometro 554 dell’autostrada A1, in direzione sud, dagli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: truffano anziani a Perugia e fuggono a bordo di auto a noleggio, fermati due giovanissimi Auto a noleggio sospetta, fermati presunti “trasfertisti” delle truffe agli anziani: un uomo denunciato I carabinieri di Fabriano hanno fermato un’auto a noleggio sospetta nel centro cittadino. Roma, la droga viaggia a bordo di auto a noleggio A Roma, il traffico di droga si svolge spesso attraverso auto a noleggio utilizzate per il trasporto di sostanze illecite. Argomenti discussi: Anziana derubata con la truffa delle monete. Ladri in fuga speronano pattuglia: inseguimento da film a Roma; Roma, dopo sette anni rinasce il Centro anziani al Parco delle Valli: al via i lavori di recupero; Finta banca online e investimenti-trappola: vittime anche a Bari; Truffa del 'Falso Carabiniere': denunciato 46enne. Colpiva gli anziani tra Lazio, Umbria e Toscana. QUESTURA DI ROMA * : «TRUFFANO ANZIANA COPPIA A PERUGIA, ARRESTATI IN FUGA CON AUTO A NOLEGGIO»Ennesima truffa ai danni di una coppia di anziani scoperta dalla Polizia Stradale di Roma Nord. Nei giorni scorsi, la Sala Operativa di Fiano Romano, segnalava un Alfa Romeo Tonale di colore rosso con ... agenziagiornalisticaopinione.it Truffano una coppia di anziani: bloccati e arrestati con i gioielli sull'A1Due giovani, di 18 e 17 anni, intercettati dalla Polizia Stradale di Roma Nord dopo un raggiro messo a segno in Umbria ... rainews.it Roma nord: truffano coppia di anziani e fuggono su auto a noleggio Ennesima truffa ai danni di una coppia di anziani scoperta dalla Polizia Stradale di Roma Nord. Nei giorni scorsi, la Sala Operativa di Fiano Romano, segnalava un Alfa Romeo Tonale di colo - facebook.com facebook