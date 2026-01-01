Roma, la droga viaggia a bordo di auto a noleggio.

A Roma, il traffico di droga si svolge spesso attraverso auto a noleggio utilizzate per il trasporto di sostanze illecite. Veicoli di questo tipo sono stati intercettati durante operazioni di controllo, evidenziando un metodo comune di movimentazione. La presenza di auto a noleggio rappresenta una sfida per le forze dell'ordine, che continuano a monitorare e contrastare questa forma di traffico.

