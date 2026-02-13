Donna si finge babysitter per rapire due bambine negli asili di Monteverde a Roma polizia le dà la caccia

Una donna ha tentato di rapire due bambine negli asili di Monteverde a Roma, fingendosi babysitter, e ora è braccata dalla polizia. La donna si è avvicinata alle piccole mentre erano all’interno delle strutture, cercando di portarle via senza essere vista. Gli agenti stanno controllando le telecamere di sorveglianza e cercando di rintracciare la donna, che si è allontanata a piedi poco dopo il tentativo. La polizia ha già avviato le indagini per capire le motivazioni di questo gesto e per rintracciare l’autrice dell’episodio.

Sono due i tentativi di rapimento di bambini a Roma a distanza di poche ore. Una donna si è finta una babysitter per avvicinarsi ai cancelli di due scuole del quartiere Monteverde. Poco prima della campanella, la donna si sarebbe avvicinata cercando di prendere una bambina. Il personale si è fortunatamente allarmato di fronte al comportamento nervoso. Un insegnante ha chiamato la polizia, ma la donna è riuscita a scappare. Tentativi di rapimento di bambini Roma è stata scossa da due tentativi di rapimento di bambini nel giro di poche ore. È accaduto nel quartiere Monteverde, rispettivamente presso i plessi Oberdan e Lola Di Stefano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il 11 febbraio, la Polizia di Stato ha avviato le indagini dopo aver ricevuto segnalazioni di tentativi di rapimento in due scuole dell’infanzia a Monteverde, dove una donna si spacciava per baby-sitter.

A Roma, due giorni fa, una donna si è travestita da babysitter e ha cercato di portare via una bambina di tre anni dall’asilo di Monteverde, creando grande paura tra i genitori.

