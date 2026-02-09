Fori Imperiali si valutano salvataggi e abbattimenti selettivi | verso una riapertura parziale dal 16 febbraio

Le autorità stanno valutando quali pini di via dei Fori Imperiali si possono salvare e quali invece devono essere abbattuti. La chiusura al traffico e ai pedoni resta in vigore, ma si lavora per riaprire almeno una parte della strada già dal 16 febbraio. Intanto, i tecnici continuano a monitorare la situazione e i controlli sono più frequenti.

Prosegue in Campidoglio il tavolo tecnico dedicato all'emergenza legata alla stabilità dei pini di via dei Fori Imperiali, ancora interdetta al traffico pedonale e veicolare su disposizione dei Vigili del Fuoco. I lavori sono coordinati dall'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e dal direttore generale di Roma Capitale, Albino Ruberti, con l'obiettivo di arrivare a decisioni rapide ma fondate su dati tecnici approfonditi. Parallelamente al confronto istituzionale, la task force del Dipartimento Tutela Ambientale continua le attività di analisi sul campo, affiancata da un gruppo di esperti e professionisti del settore.

