Sfida d’alta quota | Paperdi Juvecaserta a Roma contro la capolista Virtus

Today.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sedicesima giornata del campionato di serie B nazionale propone uno scontro tra le prime quattro in classifica. Sabato 13, al palasport di piazza Apollodoro a Roma, Virtus Roma GVM e Paperdi Juvecaserta si affrontano in una sfida d’alta quota, seguita da un altro match tra Verodol e le altre contendenti. Un weekend di grande spettacolo e tensione in vista dei vertici della classifica.

