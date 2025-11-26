Serie A Futsal | Sporting Sala Consilina sfida d’alta quota con la Roma

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il 6-2 rifilato in Coppa Divisione all’Altea Altamura con il passaggio agli ottavi di finale, testa al campionato per lo Sporting Sala Consilina (19 ) che venerdì sera ospiterà al Centro Sportivo Meridionale la Roma 1927 Futsal (15). I gialloverdi sono in vetta alla classifica con 19 punti e questa contro i capitolini potrebbe essere l’occasione giusta per rimanere in testa da soli considerando che l’altra capolista Meta Catania (19) farà visita al Napoli (17) nel big-match del 10° turno. La Roma (sesta a 15 punti) fino ad ora ha disputato un torneo con alti e bassi con un bottino di 5 vittorie e 4 sconfitte per un collettivo che ha nella difesa la sua arma migliore avendo subito solo 23 reti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it