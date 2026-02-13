Roma | night club abusivo travestito da associazione culturale chiuso locale

A Roma, i carabinieri hanno scoperto che un locale nel quartiere Nomentano, ufficialmente registrato come associazione culturale, in realtà funzionava come un night club senza autorizzazioni. Il locale, di piccole dimensioni, offriva serate di musica e balli senza rispettare le norme di legge. Quando sono intervenuti, hanno chiuso immediatamente il locale e sequestrato l’attrezzatura.

Un locale di modeste dimensioni, che si presentava formalmente come un'associazione culturale nel quartiere Nomentano, era in realtà un night club abusivo. Questo spazio ospitava serate danzanti, le cui attività erano pubblicizzate attraverso i social network, richiedendo un tesseramento annuale alla modica cifra di 10 euro. A seguito di controlli, la Polizia di Stato ha provveduto a sigillare la struttura, attuando il sequestro preventivo del locale. Il provvedimento è stato motivato principalmente dalla riscontrata assenza del titolo autorizzativo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, necessario per lo svolgimento di attività di trattenimento danzante.

